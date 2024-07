Magérrima, Eliana exibe a barriga reta em look mínimo na praia

Depois de seus primeiros compromissos na Globo, Eliana curte dias de descanso na praia e ostenta suas curvas impecáveis na web

A apresentadora Eliana tirou alguns dias de descanso em meios aos primeiros compromissos profissionais como nova contratada da Globo. Nesta quinta-feira, 11, a estrela surgiu em uma praia enquanto relaxava em um lindo dia ensolarado.

Nas imagens, ela apareceu deitada em uma rede enquanto usava apenas biquíni no estilo fio-dental e deixou à mostra seu corpaço sarado, com direito a barriga reta e curvas impecáveis. A estrela ostentou sua beleza impecável e esbanjou sorrisos.

Vale lembrar que Eliana assinou contrato com a Globo há algumas semanas após sair do SBT. Ela vai apresentar a nova temporada do programa Saia Justa, do GNT, e também o The Masked Singer Brasil, da Globo.

Aerolook de Eliana

A apresentadora Eliana já está em São Paulo após ter passado o final de semana no Rio de Janeiro para ser jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. A estrela foi flagrada pelos paparazzi ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 8.

Para a ocasião, a artista apostou em um look sofisticado. Ela foi vista com um conjunto de saia longa e blusa feitas em couro em tom de vinho e destacou toda a sua beleza. Para completar o visual, a loira apostou em óculos escuros e deixou o cabelo solto.

Eliana é a nova contratada da Globo e vive na ponta aérea entre SP e RJ para trabalhar. As produções de entretenimento da emissora costumam ser gravadas em solo carioca. Assim, ela tem um apartamento de luxo na cidade maravilhosa para morar enquanto está no Rio.