Magérrima, Angélica usa macacão justo em passeio de barco

Angélica abre álbum de fotos das férias e ostenta boa forma em fotos durante dia ensolarado

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 16h44

A apresentadora Angélica (48) encantou seus fãs ao mostrar novas fotos de suas férias com a família. Nesta segunda-feira, 01, ela revelou como foi curtir um passeio de barco no mar durante um pôr do sol.

Nas imagens, a estrela apareceu curtindo a linda paisagem enquanto usava um macacão justo e estampado durante o passeio. O modelito destacou toda a beleza da loira.

Na legenda, ela compartilhou uma mensagem de Clarice Lispector: “Sou composta por urgências: minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica conta sobre a namorada do filho mais velho, Joaquim

A apresentadora Angélica (48) contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim (17). Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!