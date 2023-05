Magérrima, Alessandra Negrini exibe suas curvas em look na academia

De férias da TV, Alessandra Negrini exibe a cinturinha fina em look para o treino na academia

A atriz Alessandra Negrini (52) agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 12, ao mostrar o seu look para treinar na academia. De férias da TV desde o fim da novela Travessia, da Globo, a artista aproveitou o tempo livre para se exercitar e cuidar do corpo.

Nas fotos, ela deixou a cinturinha fina à mostra ao surgir com camiseta branca e calça justa ao corpo. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela. “Feliz de voltar a treinar”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs encheram a atriz de elogios. “Bem menina”, disse um seguidor. “Rainha”, declarou outro. “Linda demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Alessandra Negrini curte passeio com o filho mais velho, Antonio Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrinifoi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini, há poucos dias. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

Fotos: AgNews