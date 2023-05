Magérrima, Adriane Galisteu ostenta corpaço ao usar biquíni nude

Adriane Galisteu renova o bronzeado no Rio de Janeiro e atrai os olhares para suas curvas perfeitas em fotos só de biquíni nude

A apresentadora Adriane Galisteu (50) aproveitou o final de semana de folga no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na área externa de um hotel. A musa apareceu usando apenas um biquíni nude enquanto relaxava ao ar livre.

O modelito elegante e estilo fio-dental destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que ainda deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas. “Manutenção do bronze”, disse ela na legenda.

Neste ano, Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".

Adriane Galisteu relembra encontro com Tina Turner

Na última semana, o mundo se despediu da cantora Tina Turner, que faleceu aos 83 anos de causas naturais. Nas redes sociais, a apresentadora Adriane Galisteu relembrou um encontro delas na época em que namorava com o piloto Ayrton Senna.

"Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton amava, o poder e a força dela é inexplicável, neste dia na Austrália 🇦🇺 eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci (lembro que eu e o Ayrton ficamos falando horas sobre ela depois do show) Que sorte a minha de estar ao lado dele com ela! Seguirei amando e ouvindo Tina Turner. TINA pra sempre!", disse ela ao mostrar um vídeo de quando eles foram ao show da cantora em 1993.