Magérrima, Adriane Galisteu exibe as pernas torneadas ao usar vestido curto

Adriane Galisteu atrai os olhares para suas pernas torneadas ao apostar em look ousado para tarde de compromissos

A apresentadora Adriane Galisteu (50) caprichou na escolha do look para cumprir sua agenda de compromissos na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 23. Em uma ida aos estúdios da Band, ela apareceu com um vestido lilás curtinho e justo ao corpo.

O modelito sensual destacou as curvas impecáveis dela e ainda deixou suas pernas torneadas à mostra. O look todo repleto de pregas destacou a boa forma da loira, que posou na frente do seu carro de luxo.

“Solzinho lindo”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Muito musa”, disse um seguidor. “Linda, que cabelo divo”, comentou outro. “Que mulher bonita viu?”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu brinca com declaração de Roberto Justus

Nos últimos dias, o empresário Roberto Justus (68) deu o que falar nas redes sociais ao comentar sobre o casamento relâmpago que teve com Adriane Galisteu e citar o estilo dela. Em um podcast, Justus contou que Galisteu usava roupas de brechó e fumava cigarro na época em que viveram um romance. Então, ele ainda justificou a separação por causa da diferença de personalidade deles. "A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", disse ele.

Então, Galisteu resolveu brincar com a situação. Ela e sua equipe gravaram um vídeo dela falando sobre os itens citados por Justus. “Tidi, traz aquelas minhas roupas de brechó, por favor? Isso é de brechó?”, disse ela, mostrando roupas de grife. E o assistente respondeu: “Você só tem roupa de brechó”.

Na sequência, outro parceiro dela ofereceu: “Toma um cigarrinho aqui...”. E ela rebateu: “Mas eu já parei de fumar há mais de 10 anos, eu hein”. Por fim, ele perguntou sobre um cinzeiro e ela afirmou: “Virou um porta-joia de brechó”.

Na legenda, a artista brincou: “A louca do brechó, mas não fumo”. E ainda usou algumas hashtags com as mensagens de: “Eu me divirto”, “não aguentei”, “tá tudo bem” e “mais humor, por favor”.