Mãe do filho de Neymar Jr, Carol Dantas exibe corpão em foto de biquíni

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 17h45

A influenciadora digital Carol Dantas (28), que é a mãe do filho de Neymar Jr (30), ostentou toda a sua beleza nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 6, ela curtiu um passeio de barco com a família em Ibiza, na Espanha, e sua boa forma chamou a atenção.

Em um álbum de fotos no Instagram, a estrela apareceu só de biquíni estampado e fininho após um mergulho no mar da região. Nas imagens, ela ostentou suas curvas e a barriguinha sarada. “Ibizinha, sua linda”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Sua linda, gata”, disse um seguidor. “Quem é essa sereia?”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Carol Dantas é mãe de Davi Lucca (10), fruto do relacionamento com Neymar Jr, e também de Valentin (2), fruto do casamento com Vinicius Martinez.

