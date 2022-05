Mãe de Ludmilla exibe corpão em foto só de biquíni

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira arrasa nas fotos durante viagem para as Maldivas com a família

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 18h44

A influencer Silvana Oliveira, que é mãe da cantora Ludmilla, caprichou nas poses na hora de compartilhar as fotos de sua viagem para as Ilhas Maldivas com a família. Acompanhada do marido, Renato Araújo, ela surgiu apenas de biquíni de bolinhas e ostentou suas curvas impecáveis.

“Deus é bom”, disse ela na legenda. Enquanto isso, os fãs elogiaram a beleza dela nos comentários. “Gata”, disse um seguidor. “Maravilhosa, te amo”, escreveu outro. “Seus lindos”, declarou mais um.

Ludmilla também já abriu seu álbum de fotos da viagem. Ela posou de biquíni rosa enquanto aproveitava o mar cristalino da região e também mostrou uma foto ousada sem roupa ao tomar banho na praia.

Confira as fotos:

