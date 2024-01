Mãe de gêmeos, Andréia Sadi choca ao surgir magérrima em foto

Jornalista da Globo e GloboNews, Andréia Sadi impressiona ao mostrar foto só de top e desabafa sobre rotina fitness após ser mãe

A jornalista Andréia Sadi, que faz do time de talento da Globo e GloboNews, surpreendeu ao mostrar o quanto emagreceu nos últimos tempos. Mãe de meninos gêmeos, ela fez uma selfie no espelho e ostentou sua barriga reta e os braços finos após fazer o exercícios do dia.

Na legenda, a comunicadora contou que saiu para correr como seu treino do dia, mas confessou que não foi fácil sair de casa.

"Incrível como tem semanas em que estamos voando e, em outras, mortas desmaiadas - precisando nos convencer a todo momento a fazer as coisas. Esses dias só arrastada saí p/ correr. Travando guerra com a mente- vou ou não vou, eis a questão, vontade de tirar par ou ímpar com a consciência. Acabei que fui- mas na força do ódio", disse ela.

E completou: "No meio do caminho, descobri uma playlist RETRÔ que simplesmente me botou no trilho novamente. Como tudo na vida: Às vezes a gente precisa parar, ouvir o corpo e a cabeça, nos reorganizar até querer ir novamente- ou recalcular a rota. E, noutras, a gente só precisa de um estímulo mesmo".

Andréia Sadi posa com os filhos durante trabalho

Recentemente, Andréia Sadi encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa. "'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando", disse ela em um trecho da publicação.