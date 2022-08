Mãe de Francisco, Thaila Ayala posa produzida: ''Faz um bem danado tirar a cara de exaustão''

Atriz Thaila Ayala, mãe do bebê Francisco, posta cliques de vestido preto e confessa que se arrumar para sair faz bem para a autoestima

A atriz Thaila Ayala (36) encantou os fãs ao surgir produzida em cliques e falou sobre a maternidade real nas redes sociais!

Na noite de quarta-feira, 03, a artista, que é mãe do pequeno Francisco, de oito meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes (35), admitiu que se arrumar para sair faz muito bem para a autoestima durante a nova fase na rotina com o herdeiro.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a gata posou toda produzida usando um vestido preto com paetês e refletiu sobre curtir noitada.

"Confesso que me faz um bem danado poder tirar a cara de exaustão eterna, o cabelo sujo pra sempre num coque qualquer e os pijamas misturados com moletom!", escreveu Thaila ao legendar o post.

Nos comentários da postagem, o maridão babou pela esposa: "Eita", disse ele, usando emoji de fogo. "Linda", elogiou Fiorella Mattheis. "É maravilhosa mesmo, né Brasil!", "Linda do jeito que é", "Como você é maravilhosa. E maravilhosa por fora e o dobro por dentro.", "Lindíssima sério!", "Deusaaaa", "Perfeita", elogiaram os internautas.

Thaila Ayala revela paladar inusitado e surpreende colegas

Recentemente, Thaila Ayala surpreendeu colegas ao fazer uma revelação um tanto quanto inusitada sobre seu paladar no Que História É Essa, Porchat?. A famosa foi convidada do programa da TV Globo ao lado do ator Leandro Lima (40), o Levi da novela das nove, Pantanal, e o ex-BBB Eliezer (32), affair de Viih Tube (21). Questionada pelo apresentador Fábio Porchat (39) sobre o que "não poderia faltar no céu", ela impressionou ao contar uma de suas comidas favoritas. Eli apostou em brigadeiro de colher. Já Leandro, falou piseiro. "Eu ia falar forró, mas como você já apostou no piseiro, também vou falar de comida: miojo e mortadela. Se tiver miojo e mortadela, me leva para o céu, o inferno, para onde for”, disse ela.

