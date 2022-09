Mãe de dois, Luiza Possi surge só de lingerie de renda na web

Magérrima, Luiza Possi exibe sua boa forma ao fazer um ensaio fotográfico só de lingerie

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 12h09

A cantora Luiza Possi (38) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar um ensaio fotográfico com look ousado. A beldade apareceu só de lingerie e destacou a sua boa forma.

Nas fotos, a loira surgiu magérrima ao posar usando apenas um conjunto de top de renda e calcinha combinando em uma janela.

Nos comentários, Possi recebeu vários elogios dos fãs. “Que linda”, disse um seguidor. “Poderosa”, afirmou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Vale lembrar que Luiza Possi é mãe de dois meninos, Lucca e Matteo, frutos do relacionamento com o diretor Cris Gomes.

Veja as fotos de Luiza Possi: