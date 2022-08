Lumena Aleluia exibe bumbum escultural usando biquíni fio dental: ''Poderosa!''

Lumena Aleluia esbanjou beleza, corpão e um bumbum escultural ao usar biquíni fio dental

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 18h22

Nesta sexta-feira, 5, Lumena Aleluia (31) chamou atenção das redes sociais ao exibir um bumbum escultural usando um biquíni fio dental.

A ex-BBB publicou um vídeo onde ela aparece em uma praia, se exibindo para a lente da câmera, esbanjado toda a sua beleza e corpão escultural, usando um biquíni mínimo em tons de verde.

Na legenda, ela escreveu apenas: "Sextou", acompanhado de um emoji de sol.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Poderosa!", disse um. "Gostosa!", falou outro. "Deusa!", escreveu um terceiro. "Você está de parabéns!", desejou ainda um quarto.

Confira o vídeo de Lumena Aleluia exibindo um bumbum escultural usando um biquíni fio dental:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lumena (@lumena.aleluia)

Lumena Aleluia rebate Sônia Abrão após criticas

Recentemente, Lumena Aleluia se envolveu em uma polêmica com Sônia Abrão.

Após a apresentadora do A Tarde É Sua fazer algumas críticas a psicologa, ela não se conteve e rebateu: "Quanta hipocrisia. Vem no meu consultório para eu te lembrar dos seus B.O.s", escreveu ela em um dos trechos de uma postagem no Twitter.

