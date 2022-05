Luma Costa mostra antes e depois ao realizar redução dos seios

Luma Costa revela que fez cirurgia para reduzir as mamas e exibe o resultado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 22h10

A atriz Luma Costa revelou que fez uma cirurgia para a redução dos seios há pouco tempo. Nas redes sociais, ela surpreendeu ao falar sobre o assunto e contou que se sente melhor com as mamas menores do que antes. Inclusive, a artista exibiu fotos de antes e depois.

Ao mostrar a foto de antes do procedimento, ela disse: “A tour do peito: meu peito era assim. Nessa foto o Dudu tinha 5 meses. Eu estava até com a linha nigra na barriga ainda. E olha o tamanho das mamas. Eu não estava curtindo e estava desproporcional para mim”. Logo depois, ela mostrou uma foto depois da cirurgia. “Essa sou eu no final do não com as tetinhas que eu gosto”.

Luma Costa ainda falou sobre como se sente após o procedimento. “Além delas ficarem 'para o alto e avante', eu acho peito pequeno mais elegante e me senti muito bem. Ficou muito natural, mesmo. Ninguém diz que eu tenho silicone. Por isso talvez vocês estranharam tanto quando contei. Acho que a gente tem que fazer o que sente bem, né? Meu corpo, minhas regras”, declarou.

Fotos de antes e depois de Luma Costa: