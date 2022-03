Luiza Possi surge de lingerie vermelha e fala sobre autoestima após ser mãe

A cantora Luiza Possi fez uma reflexão sobre autoestima após o nascimento do segundo filho

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 21h21

Luiza Possi (37) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de lingerie vermelha nesta terça-feira, 22.

Ao publicar as imagens em seu perfil no Instagram, a cantora aproveitou para fazer uma reflexão sobre autoestima após ser mãe. A artista é mãe de Lucca (2) e Matteo (5 meses), fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Cris Gomes.

"A gente quando se torna mãe, fica tão imersa na maternidade que se perde da mulher que éramos antes dos nossos filhos chegarem. É importante buscar sempre essa força, botar uma roupa power e mostrar a mãe, mulher e empresária que você é e se amar! Vamos nessa?", escreveu Luiza na legenda.

Os fãs elogiaram a cantora. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", comentou outra. "Concordo com seu texto!! Não podemos perder a autoestima. Atrás de uma mãe, existe uma mulher que precisa se amar e se cuidar para ser sua melhor versão a cada dia", afirmou uma terceira.

Confira as fotos de Luiza de lingerie: