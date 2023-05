Luiza Possi mostra tatuagem íntima ao postar foto de lingerie: "Maravilhosa"

A cantora Luiza Possi arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço em clique de lingerie

Na noite desta quarta-feira, 3, a cantora Luiza Possi (38) deixou os fãs das redes sociais babando ao compartilhar uma foto ousada.

Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu fazendo pose e carão usando uma lingerie preta, e chocou os seguidores ao exibir seu corpo sarado. Além disso, o clique deixou em evidência uma tatuagem da loira, próxima à área íntima.

Ao dividir o registro, Luiza deixou claro que a intenção era apenas mostrar seu corpaço. "Oi, resolvi aparecer aqui pra dar um recado: nada não, rs", brincou na legenda da publicação.

Rapidamente os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uma gata passando no feed", comentou outra. "Uma obra de arte", afirmou um fã."Perfeição", falou mais uma.

Confira a foto de Luiza Possi de lingerie:

Homenagem ao pai falecido

Luiza Possi perdeu seu pai, Líber Gadelha (1957 – 2021), para a Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2021. Dois anos após o falecimento do guitarrista e produtor musical, ela preparou uma homenagem emocionante para o pai em seu DVD de 20 anos de carreira, e abriu seu coração sobre o processo de luto e suas memórias com o pai em exclusividade para a CARAS.

Durante a entrevista, Luiza detalhou a escolha da canção 'I Will Always Love You', de Whitney Houston. "Era uma das músicas que a gente cantava na minha turnê em que ele foi produtor 'Piano e Voz', então eu lembro dele muito emocionado cada vez que essa música acontecia. Além dela falar sobre essa mensagem de que 'eu vou amar você pra sempre, agora eu não sou o que você precisa e eu espero que a vida te dê tudo o que você quer, e acima de tudo alegria', e é isso que eu espero que ele esteja tendo, onde quer que ele esteja", disse ela em um trecho da conversa.

