Luiza Possi arranca elogios de fãs ao surgir deslumbrante usando um biquíni mínimo: ''Maravilhosa!''

Luiza Possi deixou seus seguidores babando ao exibir um corpaço deslumbrante em um biquíni mínimo

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 19h06

Nesta segunda-feira, 25, Luiza Possi (37) chamou atenção dos fãs ao esbanjar toda sua beleza na web.

A cantora publicou alguns cliques onde ela aparece em uma varanda em meio à natureza, usando um biquíni branco mínimo super estiloso, que exibia todas as curvas esculturais do seu corpo.

Na legenda, ela falou sobre sua autoaceitação: "Estou aprendendo a me amar, a nao me culpar tanto por tudo, a respeitar minhas escolhas mesmo que elas não sejam sempre as escolhas esperadas e sonhadas. Estou aprendendo o meu novo corpo, depois de ser mãe de novo em tão pouco tempo, estou aprendendo que o sol do outono também esquenta. Aprendendo que trocamos de pele por que mudamos por dentro também e isso é fantástico."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Você é fantástica!", escreveu outro. "Mantendo muitíssimo bem o corpo lindo", falou um terceiro.

Confira os cliques de Luiza Possi esbanjando beleza com um biquíni mínimo: