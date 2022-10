Luísa Sonza surge com visual novo e choca internautas com cabelo curtinho

Ao mudar seu cabelo, Luísa Sonza aparece em seus stories com visual diferente ao lado da mãe

A cantora Luísa Sonza (24) está de visual novo! Em suas redes sociais, a loira, que sempre esbanja longos cabelos, resolveu mudar e optou por um corte mais curto, e mostrou, posando ao lado de sua mãe, Eliane, a novidade.

Nos stories da sua conta oficial no Instagram, Luísa aparece usando um boné, mas já dá para perceber a mudança no comprimento de suas madeixas. A loira já tinha falado nas redes sociais que sente insegurança quando está sem seus apliques, raramente aparecendo com os cabelos naturais.

A questão que fica agora é: será que ela só deu uma pausa no uso de apliques, ou decidiu passar pela tesoura e oficialmente ficar com cabelo curtinho? De qualquer forma, a mudança agradou seus seguidores, que continuam apaixonados pela beleza da loira.

Veja a cantora Luísa Sonza de cabelo curtinho ao lado de sua mãe:

Luísa Sonza aparece de cabelo curtinho - Créditos: Reprodução / Instagram



Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir nas redes sociais

Nos últimos dias Luísa Sonza (23) e Whindersson Nunes causaram alvoroço na web mais uma vez. O ex-casal voltou a se seguir em uma rede social e a web foi à loucura com uma possível reconciliação dos artistas. Recentemente, um fã percebeu que Luísa e Whindersson voltaram a se seguir nas redes sociais. Os dois foram casados e terminaram o relacionamento em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Mas, os fãs que ficaram eufóricos com uma possível volta do casal, logo foram respondidos por Whindersson, que mandou um recado através de seu perfil no Twitter: "Que namorando o que, sai fora", disse.