Luisa Sonza atrai os olhares ao surgir de biquíni mínimo

Nos bastidores de novo projeto musical, Luisa Sonza aparece com biquíni prateado mínimo e ostenta seu decote poderoso

A cantora Luisa Sonza (24) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao mostrar as fotos dos bastidores de seu novo projeto musical. A musa apareceu com a maquiagem caprichada, o cabelo platinado em um penteado despojado e look ousado.

Na foto, a estrela da música pop apareceu sentada na cadeira de um camarim enquanto usava um biquíni prateado mínimo. O look deixou à mostra o decote poderoso da loira e também os seus braços sarados.

Nos comentários, Sonza recebeu vários elogios dos fãs. “Lindona”, disse um seguidor. “Maravilhosa! Que maquiagem impecável”, declarou outro. “Perfeita demais”, comentou mais um.

Há pouco tempo, a cantora Luisa Sonza foi fotografada só de biquíni colorido enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Nas fotos, a beldade esbanjou simpatia ao ser vista circulando pela areia. Para o passeio, Luisa apostou em um biquíni em tons de verde e azul na parte de cima, e branco na parte de baixo. Ela também surgiu com os fios presos e óculos escuros.

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.