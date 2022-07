Luisa Sonza aparece morena em novas fotos e encanta os fãs

Luisa Sonza aparece com o visual diferente em novas fotos e agita as redes sociais

14/07/2022

A cantora Luisa Sonza (23) apareceu com um visual diferente em um novo post nas redes sociais nesta quinta-feira, 14. A musa surgiu morena em novas selfies nos bastidores de uma gravação e com direito a franja repicada.

No entanto, a estrela não deixou claro se estava usando uma peruca ou se mudou a cor do cabelo. Mesmo com o suspense, os fãs aprovaram o visual diferente. “Belíssima”, disse um seguidor. “Olha ela!”, afirmou outro. “Amei demais”, declarou mais um.

Luisa Sonza curte previsão sobre sua vida amorosa

Ao ler uma previsão sobre sua vida amorosa, a cantora Luisa Sonza decidiu compartilhar o post e ainda pedir ‘ajuda’ dos seguidores. No Twitter, um perfil afirmou: “Luísa Sonza irá iniciar um relacionamento com sua verdadeira alma gêmea nesse ano. Um relacionamento feliz e duradouro a aguarda”.

A dona do álbum DOCE22, então, repostou a frase. “Gente, por favor, meu momento! Meu deus, todo mundo em oração, bora”, escreveu.