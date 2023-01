Ludmilla troca carinhos com a esposa, Brunna Gonçalves, em dia na praia

Ludmilla renova o bronzeado em dia na praia com a esposa, Brunna Gonçalves, no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 18, para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela foi fotografada só de biquíni fininho enquanto se divertia em uma praia ao lado da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, e amigos.

Durante o dia ensolarado, as duas foram flagradas enquanto trocavam um abraço na frente do mar. Além disso, ela também ostentou o seu corpão sarado ao desfilar com o look mínimo pela areia.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Ludmilla manda recado para a esposa, Brunna Gonçalves

Há poucas semanas, a cantora Ludmilla (27) escreveu um depoimento nas redes sociais para celebrar o aniversário de Brunna Gonçalves, que completa 31 anos há poucos dias. "Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu Porto Seguro, meu ponto de paz, minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com vc, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci. Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai", disse ela.

"Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: VC. Feliz Aniversário e feliz 3 anos de casadas, te amo pra sempre bb. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado! @brunnagoncalves", escreveu.