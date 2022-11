Ludmilla recebe chuva de elogios ao posar para fotos com look luxuoso

LOOK PODEROSO!

A cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que posava sentada vestindo um look estiloso

Nesta quarta-feira, 23, Ludmilla (27) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look estiloso.

A cantora surgiu em fotos sentada em uma poltrona com um look composto por uma peça única prateada, uma jaqueta branca e uma bota também branca.

“A de hoje”, escreveu a esposa da dançarina Brunna Gonçalves (30) na legenda da postagem composta por três fotos.

Ex participante do BBB 22, Brunna foi aos comentários do carrossel de fotos elogiar a amada e escreveu: “GATA”.

Os fãs de Ludmilla também adoraram as fotos e exaltaram a beleza da cantora! “Perfeita”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Belíssima”.

Vencedora do Grammy!

No último dia 17, Ludmilla levou para casa o prêmio Grammy Latino 2022 de "Melhor álbum de Samba/Pagode" por seu álbum "Numanice 2".

Na manhã seguinte, a cantora apareceu só de roupão em Las Vegas, onde ocorreu o evento, celebrando a conquista.