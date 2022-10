Ludmilla publica foto do seu cabelo natural e sem maquiagem

A cantora Ludmilla assumiu os cachos em foto caseira

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 21h41

A cantora Ludmilla (27) presenteou os fãs com muitas fotos em momentos bem íntimos nesta segunda-feira, 24. Entre elas, uma foto com os cabelos naturais curtos e cacheados.

Na legenda, ela escreveu a frase "sempre vivendo"e, no álbum, ela compartilhou fotos com a amada Brunna Gonçalves, vídeos de shows e seus bastidores, e da turma reunida com Luísa Sonza, Xamã, Filipe Ret, Barbara Labres, Gabily e outros famosos do mundo da música.

Os seguidores, porém, adoraram ver o visual "acordei bonita assim" da musa de "Numanice". "Amei ver seus cachinhos", comentou uma seguidora. "Ta lindooo teu cabelo natural", escreveu outra. "Os cachinhos de milhões", brincou outra.

Recentemente, a artista revelou que participará do carnaval do Rio de Janeiro de forma especial: "É isso mesmo galera! Em 2023 eu vou puxar o samba da soberana @beijafloroficial na avenida junto com o @neguinhodabeijafloroficial. Obrigada pelo convite, mestre. Será uma honra dividir esse momento com você! A mãe agora é intérprete de escola de samba".

Confira as fotos de Ludmilla: