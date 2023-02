Ludmilla posa de ladinho em Iate de luxo e marquinha na virilha fica à mostra: “Uau!”

Cantora Ludmilla compartilha cliques em iate de luxo, exibe corpão e deixa seguidores babando

Poderosa! No fim da tarde desta segunda-feira, 06, Ludmilla (31) arrancou suspiros dos admiradores ao compartilhar alguns cliques bem ousados em suas redes sociais.

Em uma série de fotos publicadas em sua conta no Instagram, a cantora aparece tomando sol no iate em alto-mar. Para a ocasião, a musa elegeu um biquíni barbiecore, que combinou bastante com os chinelos.

Posando de diversos ângulos, a namorada de Brunna Gonçalves (27) deixou à mostra as pernas torneadas, o bumbum redondinho e a marquinha na virilha.

"Difícil é pegar no estilo, difícil é ter o meu talento!", escreveu Lud na legenda.

Os internautas ficaram encantados com a beleza e não pouparam elogios. "Amo esses pezinhos", afirmou a namorada; “Gataaa!”, disse uma seguidora. "Uauuuuuuu! Ficou tão linda", disse outra. "Toda barbiezinha", afirmou uma terceira.

Ainda recentemente, Ludmilla agitou as redes sociais ao mostrar o seu corpão sarado em uma nova foto com um look deslumbrante.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LUDMILLA:

Luxo!

Nas últimas semanas, Ludmilla resolveu surpreender a mãe de uma forma especial e presenteá-la com um carro de luxo.

A cantora deu para a matriarca um carro importado e dividiu o momento com os fãs em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

O modelo do veículo é um Eclipse Cross automático que, segundo preço sugerido no site da marca, custa a partir de R$ 239.990,00, na versão zero km.

Com direito a muito suspense, a funkeira entregou as chaves do carro na mão de Dona Silvana (46) que ficou sem acreditar no presente: "Eu sempre quis um carro assim", disse ela.