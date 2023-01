Ludmilla exibe corpão ao usar figurino ousado e dourado para novo clipe

Ludmilla ostenta sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao posar apenas com um figurino dourado

A cantora Ludmilla agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao mostrar o seu corpão sarado em uma nova foto. A estrela surgiu com um figurino no estilo de biquíni dourado e exibiu sua beleza deslumbrante.

Na imagem, a beldade caprichou no 'carão' e deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao posar em um cenário branco. "Convocando todas as cadelas de raça! #SouMá feat. @tashaokereke e @tracieokereke 07/02 no youtube e plataformas de áudio", disse ela na legenda.

O clipe foi gravado na semana passada em um cenário que parecia um cofre de banco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla curte dia na praia com a esposa

A cantora Ludmilla aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela foi fotografada só de biquíni fininho enquanto se divertia em uma praia ao lado da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, e amigos.

Durante o dia ensolarado, as duas foram flagradas enquanto trocavam um abraço na frente do mar. Além disso, ela também ostentou o seu corpão sarado ao desfilar com o look mínimo pela areia.