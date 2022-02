Ludmilla esbanja beleza ao fazer selfies na porta de sua casa: ''A mais linda de todas!''

Ludmilla deixou seus fãs encantados com sua beleza ao fazer selfies na porta de sua casa

Nesta quarta-feira, 23, Ludmilla (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento descontraído que viveu em seu dia.

A cantora publicou uma série de cliques e selfies na porta de sua casa, onde ela aparece deslumbrante, usando um look preto arrasador no estilo jogadora de basquete, combinando com uma maquiagem arrasadora, com uma sombra rosa e cílios gigantescos.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Olha o estilo!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "A mais linda de todas!", escreveu um terceiro.

Saudade e orgulho de sua amada!

Após a saída de sua esposa, Brunna Gonçalves (30) do BBB22, Lud fez uma linda declaração para sua amada, demostrando todo o orgulho e saudade que estava dela.

"Bru você não soube jogar o game do BBB mas sabe muito do jogo da vida! Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porquê você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem vinda de volta meu amor", escreveu ela na ocasião.

Confira as selfies deslumbrantes de Ludmilla em frente a sua casa: