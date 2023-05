Luciana Gimenez vira centro das atenções com modelito transparente em festa

Prestigiando o Festival em Cannes, Luciana Gimenez aposta em modelito bem decotado e vira centro das atenções; veja

A apresentadora Luciana Gimenez (53) causou com um look ousado ao comparecer ao Festival de Cinema de Cannes de 2023 na última sexta-feira, 19. Ela escolheu um look com um super decote para curtir a festa do barco do ator Leonardo do Caprio, que acontece em paralelo à mostra, e chamou atenção.

Atavés dos stories de seu Instagram, ela mostrou que apostou em um modelito super ousado, desenhado pelo estilista Philipp Plein.

Para parte de cima, a artista elegeu um top transparente, cravejado em pedrarias. O decote, aliás, foi o foco principal do look, pois deixou os seios à mostra. Para completar a produção, a musa de 49 anos apostou em uma saia de seda coladinha que desenhou todas suas curvas e valorizou o corpão.

A famosa ainda usou brincos cheios de brilhantes, uma bolsa clutch também em tom de brilhante e sandália de salto bem alto.

Luciana Gimenez dá show de beleza ao surgir com look todo vermelho

Há poucos dias, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos de seu look. A apresentadora surgiu esbanjando beleza e estilo ao posar para fotos em frente a um luxuoso carro branco vestido um look todo vermelho.

A comandante do programa “Superpop” vestia uma camiseta de manga comprida vermelha e transparente, com uma calça brilhante da mesma cor. “Que nossa semana seja muito produtiva e feliz”, escreveu ela na legenda das fotos publicadas.