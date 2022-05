Luciana Gimenez surge arrasadora com vestido aberto na barriga: 'Me acho bonita''

Apresentadora Luciana Gimenez surgiu deslumbrante em look todo recortado e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 07h13

A apresentadora Luciana Gimenez (52) surpreendeu com mais um look arrasador!

Nesta quinta-feira, 19, para comandar o Superpop na RedeTV!, a famosa elegeu um vestido branco nada básico.

Com a peça toda recortada e exibindo sua barriga sarada, Luciana Gimenez surgiu deslumbrante e aproveitou o registro para fazer uma reflexão.

"Não é todo dia que me acho bonita, mas tem dias que ponho um vestido, com aquela make mara que quando me olho no espelho me sinto gataaaaaa", contou.

"Eu amo batom vermelho, mas meu pessoal não tem deixado eu usar. Quem aí é team batom vermelho? O que você usa que faz você se sentir linda?", revelou para os seguidores.

Nos comentários, a mãe de Lucas Jagger (23) recebeu vários elogios pela produção. "Diva", admiraram. "Você é deusa demais", falaram outros.

No último final de semana, Luciana Gimenez estreou seu novo programa, Operação Cupido. Com uma rotina agitada ela desabafou sobre estar ausente na vida dos filhos.

Luciana Gimenez aposta em vestido branco e arrasa; confira: