Aos 53 anos, apresentadora Luciana Gimenez ostenta corpão sarado e dá puxadinha no biquíni

A apresentadora Luciana Gimenez (53) está curtindo seus dias de folga na praia. Na tarde desta sexta-feira, 28, ela encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um dos biquínis eleitos para aproveitar o descanso. Além de exibir o corpão sarado, a morena também se arriscou e deu uma puxadinha estratégica na peça íntima.

Enquanto se admirava no espelho do quarto do hotel em que está hospedada, Luciana fez várias poses para exibir sua roupa de banho estampada de zebrinha, mas no lugar dos fios, as peças possuem correntinhas douradas. Para evidenciar esse detalhe, a apresentadora abaixou a alça da calcinha até o limite e quase mostrou demais.

“Biquíni number 10! Eu tô com biquíni do tipo sem agora, sem filtro porque esses filtros não dá para ver nada”, a apresentadora disse enquanto dava a puxadinha na peça. “Olha a minha meia, tadinha”, ela também evidenciou outro detalhe, e mostrou que estava usando uma meia de compressão para ajudar na recuperação de sua perna, machucada após um acidente na neve no começo do ano.

Apresentadora Luciana Gimenez se arrisca com puxadinha estratégica no biquíni - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez mostra meia de compressão enquanto posa de biquíni - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez surge deslumbrante nas gravações de seu programa

Na última quarta-feira, 26, Luciana Gimenez, apresentadora do programa ‘Superpop’ surgiu com um elegante vestido preto decotado e justinho, que deixava suas pernas à mostra. A morena também apostou no luxo com algumas joias encantadoras e uma sandália preta para completar o look.

Em uma de suas pernas, a mãe dos meninos Lorenzo e Lucas, que está se recuperando de um acidente na neve sofrido no começo do ano, usava uma meia especial na cor preta. O clique encantou os seguidores da apresentadora, que ganhou uma chuva de elogios nos comentários da publicação.