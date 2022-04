Luciana Gimenez revela como mantém sua pele firme e saudável

Apresentadora usa Sculptra® e Restylane®, da Galderma, responsáveis por recuperar a saúde, firmeza e viço da pele

Manter a pele saudável e cheia de vida é um dos desafios que enfrentamos com o passar do tempo, principalmente a partir dos 30 anos de idade. Equilibrar esse tipo de cuidado junto da nossa vida profissional e pessoal é um desafio ainda maior. Porém, hoje em dia, existem tratamentos estéticos de alta tecnologia, pouco invasivos e que não exigem uma recuperação muito complicada, como é o caso do bioestimulador de colágeno Sculptra® e o ácido hialurônico Restylane®, utilizados pela apresentadora Luciana Gimenez.

Esse tipo de obstáculo é uma realidade para todos nós, inclusive para a modelo, empresária e apresentadora, Luciana Gimenez, que compartilhou conosco um pouco de como faz para combater os sinais do envelhecimento. “Eu acho que a gente tem que fazer um pouco de tudo, tem que saber priorizar as coisas em tempos certos. Alimentação, exercícios, hora de relaxar, de ficar com os filhos, a hora de trabalho. É uma equação complexa”, observa.



Luciana ainda fala sobre quais são seus produtos favoritos, que dão resultados mais naturais. “Me ajuda muito fazer alguns procedimentos, porque a gente tem que combater algumas coisinhas que incomodam. Então tem vários produtos hoje que a gente pode fazer uso, que mantem o colágeno. Vou te dar um exemplo: o Sculptra®, que as pessoas falam muito. É uma coisa que me ajuda a manter o meu corpo de uma forma que eu gosto. Eu olho e falo: está com firmeza”, comenta.

Usado há 18 anos, Sculptra® é o primeiro e único bioestimulador de colágeno com recomendação de uso para face e corpo, capaz de aumentar até 66,5%¹ a produção de colágeno do próprio corpo e com duração de até dois anos². Já o Restylane® foi o primeiro ácido hialurônico a ser lançado no mercado de estética e, nos seus 25 anos de uso, já acumula mais de 50 milhões de tratamentos no mundo todo.

Ambos são procedimentos estéticos injetáveis da Galderma, a marca mais utilizada e recomendada entre os especialistas, porque oferece produtos para tratamentos individualizados, que respeitam cada história de pele e podem ser adaptados às suas necessidades e desejos pessoais, com qualidade e segurança.



Sobre a manutenção do seu uso, Luciana Gimenez deixa claro que não há problemas com relação a isso. “Por exemplo, o Restylane® Skinboosters™, você só faz uma hidratação, para melhorar a textura da pele, sabe? Não precisa refazer logo em seguida. O Sculptra®, que eu realmente amo, que eu já fiz no bumbum e na perna, dá uma firmeza incrível. Esses dois são produtos que auxiliam muito as mulheres hoje e que antigamente não tinha”, exalta.

A musa ainda fala sobre as possibilidades de uso do ácido hialurônico injetável Restylane®. “É muito legal porque ele tem várias concentrações. É um leque de várias concentrações para coisas diferentes: para volume, para cicatriz de acne, pro ‘bigode chinês’, pra consertar aquelas ruguinhas, pés de galinha”, afirma.

Mas a apresentadora alerta: não é qualquer um que pode aplicar estes produtos. “É algo bem específico, que deve ser feito em um consultório próprio, com profissionais capacitados, pra entender como utilizar”, enfatiza.

E ela finaliza com uma mensagem para todas as pessoas buscarem o resgate da autoestima. “Eu sempre falo que nós temos que fazer coisas que nos façam sentir bem. É um trabalho de empoderamento pessoal mesmo, de você não se agredir. E digo isso com bastante propriedade, porque eu também sou igual a todas as mulheres. A gente tem que ter um certo cuidado em filtrar esses sentimentos, que acabam minando a nossa autoestima”, conclui.

Sculptra®, Restylane® e Restylane® SkinboostersTM são procedimentos não cirúrgicos e pouco invasivos, que só podem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis, capazes de avaliar qual tratamento é mais indicado para cada tipo de pele. Para acompanhar as novidades e ficar por dentro de tudo sobre estes produtos, acompanhe o site da Galderma Aesthetics aqui.



Confira a conversa na íntegra, na TV CARAS: https://tvcaras.uol.com.br/videos/beleza/luciana-gimenez-revela-como-mantem-sua-pele-firme-e-jovem.phtml

