Luciana Gimenez ostenta bumbum perfeito em cliques de biquíni fio-dental: "Que corpão"

A apresentadora Luciana Gimenez arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço ao posar de biquíni

Luciana Gimenez (53) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza.

A apresentadora aproveitou o dia ensolarado para realizar um ensaio fotográfico na praia, e chamou a atenção ostentando seu corpo sarado e seu bumbum empinado ao surgir usando um biquíni fio-dental branco com detalhes preto. Além disso, a artista também posou com uma prancha de surf amarela.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, Gimenez deixou uma mensagem reflexiva. "Vestida com o que me faz mais feliz: paz de espírito e um sorriso bem grande no rosto", afirmou ela na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Sereia", disse a cantora Simaria nos comentários. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Que corpão", afirmou outra. "Uma beleza inigualável, um rostinho de anjo, um corpão espetacular, um coração gigantesco", afirmou um fã.

Confira as fotos de Luciana Gimenez de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Proposta ousada

No último domingo, 30, a apresentadora Luciana Gimenez decidiu usar suas redes sociais para conversar com seus fãs! Abrindo uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, a famosa acabou recebendo uma proposta um tanto quanto diferente para formar um trial e se divertiu bastante com a pergunta para lá incomum.

"Queria fazer um trisal eu, você e minha esposa. Ela já disse que topa. Você é maravilhosa", pediu um seguidor da apresentadora. "Oiiiii [Risos]. Sem nem oferecer um café? [Risos]", respondeu a apresentadora, brincando com a proposta inusitada do anônimo.

