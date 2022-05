Luciana Gimenez faz ensaio sensual de lingerie ao pôr do sol: ''A liberdade de ser eu''

Apresentadora Luciana Gimenez faz topless em ensaio sensual tirado no pôr do sol e reflete sobre liberdade

Redação Publicado em 21/05/2022, às 12h22

A apresentadora Luciana Gimenez (52) quebrou a internet na última sexta-feira, 20, com um ensaio bem poderoso.

A modelo compartilhou uma sequência de cliques em que aparece apenas de lingerie em seu Instagram.

Falando sobre liberdade, a empresária posou para as fotos ao pôr do sol usando apenas tênis e próxima a uma sacada com vista com um pôr do sol deslumbrante!

"Vivendo a liberdade de ser eu. Sem rótulos e amarras. O pôr do sol de horas atrás", escreveu a estrela brasileira da postagem.

Seus admiradores, é claro, não perderam tempo e soltaram diversas declarações: "Deusa demais", comentou uma fã. "Você é maravilhosa!", disse outra. "Sensualidade, classe e muita beleza", elogiou um terceiro.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez recordou momentos com o filho, Lucas Jagger, e prestou uma linda homenagem para o herdeiro no seu aniversário de 23 anos.

