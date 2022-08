Luciana Gimenez exibe a lingerie ao fazer ensaio em uma cozinha sofisticada

De calcinha à mostra, Luciana Gimenez exibe toda a sua beleza ao posar para fotos em uma cozinha com armários coloridos

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 14h09

A apresentadora Luciana Gimenez (52) esbanjou sensualidade ao compartilhar as imagens de um novo ensaio fotográfico em uma cozinha sofisticada. A estrela apareceu com a calcinha branca à mostra ao usar um look confortável para as fotos.

Nas imagens, ela surgiu sentada na bancada da cozinha e também olhando o interior da geladeira em um ensaio descontraído. A estrela também deixou à mostra suas pernas torneadas ao caprichar nas poses.

"Sou só eu ou nesse frio que está fazendo em São Paulo só dá vontade de comer? Para quem não acredita, eu sou uma formiguinha. Se não me controlar é bolo todos os dias", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez revela luta contra o machismo

Em conversa na Revista CARAS, Luciana Gimenez que precisou lutar contra o machismo e preconceitos ao longo da vida. “Hoje, com toda a violência contra a mulher, temos que colocar um holofote diante disso. Já sofri muito com aquele famoso ‘bonita e burra’ e, por anos, fiquei calada, porque não queria me vitimizar, mas é bom colocar para fora. Luto pela minha carreira e minhas vontades desde meus 15 anos e nunca usei o nome de nenhum homem para conseguir as coisas. Hoje, eu acho que tenho que me unir às mulheres, vivemos em um mundo machista e isso já basta!”, disse ela.

E contou que ser mulher é um desafio. "Sempre! E acho que estamos cada vez mais reparando nisso. Antes a gente ficava quieta, mas hoje a gente abre a boca!", declarou ela, que completou: "Ser mulher já tem muitas vertentes difíceis, a gente se cobra muito, tem que estar bonita, cuidar do filho, trabalhar, estar pronta para o parceiro, namorado... acho isso bem desafiador, ainda mais sofrendo tantos ataques".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!