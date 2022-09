Luciana Gimenez exibe corpão invejável ao lembrar fotos de biquíni: ''Sentindo falta do verão''

Luciana Gimenez deixou seus fãs babando ao exibir seu corpão em fotos antigas de biquíni

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 18h42

Nesta quinta-feira, 8, Luciana Gimenez (52) usou o dia oficial do TBT para lembrar com carinho de algumas fotos de biquíni que fez no último verão. A apresentadora publicou um vídeo onde ela reúne uma série de fotos, usando uma série de biquínis de diferentes modelos.

Nas imagens, Luciana apostou em dois biquínis mínimos, um branco e um laranja, um todo recortado em tons de vermelho e ainda um maiô branco, cheio de decotes. Ela ainda usou uma maquiagem básica mais arrasadora e um penteado no cabelo.

Na legenda, ela escreveu: "TBT cheio de saudades do verão passado. Mais alguém sentindo falta do verão?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Um espetáculo!", disse um. "Quanta beleza!", falou outro. "Deusa!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de biquíni que Luciana Ginemez fez durante o último verão:

Luciana Gimenez curte passeio romântico com o namorado na Toscana

Recentemente, Luciana Gimenez decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do namorado, Renato Breia, durante um passeio pela Toscana, na Itália.

