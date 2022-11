Luciana Gimenez exibe boa forma ao compartilhar fotos de seu “aerolook”

A apresentadora Luciana Gimenez esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar seu look escolhido para viajar à praia

Nesta quinta-feira, 17, Luciana Gimenez (53) deixou seus seguidores babando ao compartilhar seu look para viajar de avião.

A apresentadora exibiu a boa forma ao aparecer em seu Instagram de cropped e calça brancos, look que contrastava com a bolsa rosa de grife que levava.

Em frente às lentes de Whagner Duarte, a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo sensualizou e fez carão nas fotos em que mostrava um look escolhido para ir até a praia de avião.

“Oficialmente com as rodinhas no pé, cheguei praia”, escreveu Luciana na legenda da publicação composta por quatro fotos.

Os fãs da apresentadora adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, elogiou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Linda demais”.

