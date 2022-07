Luciana Gimenez dispensa o sutiã em ensaio na cama

Luciana Gimenez usa apenas adesivos de estrelas nos seios para esconder sua intimidade em novas fotos ousadas

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 13h19

A apresentadora Luciana Gimenez (52) investiu na sensualidade em novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Neste final de semana, a musa compartilhou fotos ousadas feitas em seu quarto luxuoso e deixou os fãs de queixo caído.

Nas fotos, a beldade surgiu apenas de calcinha preta e com adesivos de estrelas nos seios. Ela caprichou nas poses ao exibir o seu corpo sarado e torneado enquanto exibia toda a sua beleza.

Nos comentários, Gimenez foi muito elogiada pelos fãs. “Que deusa”, declarou um seguidor. “Essa mulher é inacreditável de completa”, afirmou outro. “Sempre linda”, contou mais um.

Luciana Gimenez revela luta contra o machismo

Em conversa na Revista CARAS, Luciana Gimenez que precisou lutar contra o machismo e preconceitos ao longo da vida. “Hoje, com toda a violência contra a mulher, temos que colocar um holofote diante disso. Já sofri muito com aquele famoso ‘bonita e burra’ e, por anos, fiquei calada, porque não queria me vitimizar, mas é bom colocar para fora. Luto pela minha carreira e minhas vontades desde meus 15 anos e nunca usei o nome de nenhum homem para conseguir as coisas. Hoje, eu acho que tenho que me unir às mulheres, vivemos em um mundo machista e isso já basta!”, disse ela.

E contou que ser mulher é um desafio. "Sempre! E acho que estamos cada vez mais reparando nisso. Antes a gente ficava quieta, mas hoje a gente abre a boca!", declarou ela, que completou: "Ser mulher já tem muitas vertentes difíceis, a gente se cobra muito, tem que estar bonita, cuidar do filho, trabalhar, estar pronta para o parceiro, namorado... acho isso bem desafiador, ainda mais sofrendo tantos ataques".

