Luciana Gimenez dá show de beleza ao surgir com vestido decotadíssimo

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu nos bastidores do seu programa Superpop com vestido decotado e elegante

Nesta quarta-feira, 3, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos nos bastidores do ‘Superpop’.

A apresentadora surgiu nas gravações do seu programa na RedeTV! com um vestido elegante e recortado de maneira estratégica.

O vestido preto de Luciana era decotadíssimo e possuía um recorte no meio que deixava parte de sua barriga sarada à mostra. A peça ainda tinha uma fenda lateral, que exibia a perna da apresentadora.

“Nosso all-black de toda quarta-feira está de volta. Não adianta. É a minha cor preferida”, escreveu a mãe de Lucas e Lorenzo na legenda das duas fotos feitas por Marcos Duarte.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação. “Linda, sempre arrasa”, escreveu uma fã. E outro seguidor elogiou: “Que gatinha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Poderosa!

Quem também chamou a atenção das redes sociais recentemente foi a jornalista Poliana Rocha. A esposa do cantor Leonardo chamou a atenção ao surgir toda produzida para um ensaio fotográfico.

A mãe do cantor Zé Felipe estava poderosa vestindo um blazer preto com três botões prateados por cima de uma blusa de tricô com gola alta, calças sociais e uma sandália vermelha.