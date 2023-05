Luciana Gimenez dá show de beleza ao posar com vestido longo

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu esbanjando estilo e beleza em look elegante nos bastidores do ‘Superpop’

Nesta quarta-feira, 10 , Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar seu look para as gravações de seu programa “Superpop”.

A apresentadora surgiu deslumbrante com um vestido longo cor vinho. A peça tinha uma transparência de renda nos braços e no decote.

Nos bastidores de seu programa da RedeTV, Luciana posou e fez carão para as cinco fotos publicadas em seu Instagram.

Na legenda da publicação, a mãe de Lucas e Lorenzo fez uma homenagem à cantora Rita Lee, que faleceu neste último dia 9, e parafraseou a música “Balada do Louco”.

Os seguidores de Luciana adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Me encanto com os looks do Superpop”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Linda demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Recuperação!

Ainda na quarta-feira, Luciana comentou com seus seguidores que ainda segue se recuperando de um grave acidente de ski que sofreu em janeiro deste ano.

A apresentadora surgiu em uma clínica tomando soro na veia, e logo depois atualizou seu estado de saúde para seus seguidores.