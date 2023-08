Luana Piovani revela tatuagens ao curtir passeio de barco: 'Sereia'

Em passeio de barco, Luana Piovani revela curvas tatuadas e esbanja beleza

A apresentadora Luana Piovani compartilhou fotos nesta terça-feira, 01, curtindo um passeio barco em grande estilo pela costa da Espanha. Cheia de estilo, a loira protagonizou o momento cheio de beleza e chamou a atenção.

Em seus stories na rede social, a mãe dos filhos do surfista Pedro Scooby publicou os registros renovando o bronzeado na lancha e roubou a cena. De biquíni colorido, a famosa revelou suas tatuagens pelo corpo.

Luana Piovani apareceu sentada e também de costas curtindo o momento em alto mar. "Sereia à vista", escreveu ela ao surgir se exibindo com naturalidade.

Ainda recentemente, a apresentadora publicou fotos raras com o namorado, empresário Lucas Bitencourt. Na ocasião, a artista aproveitou para se declarar para o companheiro. "Amo homem de sandália, linhos e batas. Amo quem descobre seu estilo e tem a coragem de não se deixar afogar pelas marcas e status (status de que cara-pálida?!) Amo você, Lucas, e todo esse passeio mental e amoroso que você me proporciona nas nossas viagens e trocas", declarou-se.

Veja as fotos de Luana Piovani:

Luana Piovani vibra com carta da cunhada de Neymar Jr: 'É genial'

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao dar a sua opinião sobre a carta escrita por Bianca Biancardi, que é a irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar Jr. Na sexta-feira, 30, Bianca compartilhou um texto sobre o cunhado e a notícia de que ele traiu a namorada grávida. O texto repercutiu e Piovani comentou sobre o assunto nas redes sociais.

Em seu Instagram, Luana compartilhou um vídeo nos stories para elogiar a atitude de Bianca. “A carta da irmã da Bruna, esposa do Neymar, é genial. Leiam, aprendam e oremos pela Bruna e pela menina que vem porque nem tudo na vida é dinheiro, não é mesmo? Do fundo do coração, só desejos bons”, disse ela.

Então, a artista ainda completou: “Que bom que essa menina, que está nessa situação frágil, tem uma irmã que não é frágil e que não tem vergonha nem medo da verdade”.

++ Saiba quem é Bianca Biancardi, a irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar Jr