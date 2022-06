Luana Piovani faz topless em nova foto na praia

Ao lado do namorado, Luana Piovani tira parte do biquíni em foto ousada de topless

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 10h26

A atriz Luana Piovani elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto de topless. Nesta semana, ela foi aproveitar o verão europeu em uma praia com o namorado, Lucas Bitencourt, e registrou um momento ousado.

A estrela apareceu sem a parte de cima do biquíni e escondeu a sua intimidade com emojis de coração na imagem. No clique, ela estava sorridente e ao lado do namorado enquanto renovava o bronzeado.

Vale lembrar que Luana Piovani vive em Portugal, mas está de férias em Ibiza, na Espanha.

Luana e Lucas assumiram o namoro em janeiro de 2021 e, desde então, fazem raras aparições juntos nas redes sociais. Ela tem três filhos, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (33).

Foto de Luana Piovani fazendo topless: