Luana Piovani exibe corpo sarado em clique de biquíni: "Maravilhosa"

Aos 45 anos, a atriz Luana Piovani arrancou elogios dos seguidores ao surgir usando um biquíni listrado

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 16h54

Luana Piovani (45) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de biquíni nesta quarta-feira, 17.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece em um cenário deslumbrante usando um biquíni listrado, e seu corpo sarado impressionou os internautas, que encheram a postagem de elogios.

"Maravilhosa", disse uma seguidora. "Simplesmente deusa", escreveu outra. "Linda demais", comentou mais uma. "Perfeita! Mãe de três esbanjando beleza", afirmou uma fã, citando os três filhos de Piovani, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (34).

Confira o clique de Luana Piovani de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Noite com o namorado

Luana Piovani veio ao Brasil para o lançamento do filme Maior Que o Mundo, e contou com a companhia do seu namorado, o português Lucas Bittencourt. Os dois chegaram ao evento de mãos dadas e esbanjaram elegância na escolha dos looks. Ela exibiu toda a sua beleza ao aparecer com um vestido preto, botas e o cabelo preso.

