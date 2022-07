Luana Piovani arrasa em foto só de maiô na praia

Luana Piovani ostenta seu corpo curvilíneo e deixa as tatuagens à mostra ao usar maiô estampado em nova foto na praia

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 11h04

A atriz Luana Piovani (45) agitou as redes sociais ao mostrar toda a sua beleza em uma nova foto só de maiô. A musa fez um ensaio fotográfico para uma campanha de uma marca de roupa de banho e atraiu os olhares para sua boa forma.

Na foto, Luana Piovani relembrou os seus tempos de modelo e caprichou na pose ao surgir apenas de maiô em uma praia. Na foto, ela ainda exibiu suas tatuagens no ombro.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Belíssima”, disse um fã. “É tão linda”, declarou outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Luana Piovani vai atuar em novela de Portugal

Vivendo em Portugal, a atriz Luana Piovani contou que entrou para um elenco de uma novela do país. Ela já começou a gravar e comemorou o momento com seus seguidores. “Olha mãe! Estou na SIC [emissora portuguesa]! A vida é mesmo engraçada, não é?”, começou na legenda. “A vida toda fugi das novelas no Brasil e minha mãe sempre quis que eu as fizesse. Torcia para que eu assinasse contrato longo e me achava uma ‘doida’ em não querer o que a classe toda (estou exagerando vai, uns 80% dos artistas) desejava”.

“O tempo passou, me mudei do Brasil e desde que cheguei em Portugal, tinha um objetivo: fazer uma novela. Pronto! Hoje quero a segurança que minha mãe tanto insistia em querer pra mim… Contrato, salário, labuta de segunda a sexta, tudo como manda a cartilha. Agora não sou mais aquela peça que você compra, agora entrei pro jogo!”, garantiu a artista em seguida.

“Próximo passo: estrear meu monólogo cantante pós novela para poder estar mais próxima da malta portuguesa e começar e criar plateia por aqui. Grata, Pai! Deus é fiel! Francis Piovani, te amo, mamma. Está feliz agora?”, brincou ao final.

