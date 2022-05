Luana Piovani arrasa ao mostrar novas fotos só de maiô

Luana Piovani compartilha ensaio fotográfico na piscina e a boa forma rouba a cena

A atriz Luana Piovani (45) elevou a temperatura das redes sociais ao colocar seu corpão para jogo. Nesta quinta-feira, 26, a musa apareceu só de maiô estampado ao curtir um banho de piscina em um hotel de Ibiza, na Espanha.

Ela foi viajar na companhia do namorado, Lucas Bittencourt, e aproveitou para renovar as fotos de sua boa forma.

A musa caprichou nas poses e mostrou sua beleza impecável. “Quem disse que gato não gosta de banho?”, questionou na legenda.

Recentemente, Luana Piovani surpreendeu com uma série de cliques ousados de um ensaio que fez sem roupa.

Vale lembrar que Luana e Lucas assumiram o namoro em janeiro de 2021 e, desde então, fazem raras aparições juntos nas redes sociais. Ela vive em Portugal com os três filhos, Dom (10), Bem (6) e Liz (6), frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (33).

Fotos de Luana Piovani na piscina: