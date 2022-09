Luan Santana posa ao lado da noiva, Izabela Cunha, esbanjando amor: "Casalzão"

Casalzão, Luan Santana e Izabela Cunha posaram juntinhos em foto no espelho e encantaram a web

Redação Publicado em 08/09/2022, às 11h35

Curtindo uma viagem para Nova York, Estados Unidos, o cantor Luan Santana (31) encantou a web ao surgir ao lado da namorada, Izabela Cunha, em uma foto especial.

Através de seu perfil no Instagram, a noiva de Luan Santana, Izabela Cunha, publicou uma foto em que aparece no espelho com o amado.

Combinando looks, o casalzão surgiu com produções all black para curtir a noite em Nova York. Luan deixou os braços definidos à mostra, enquanto Izabela, surgiu com uma blusa apertada.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos do casal aproveitaram o espaço para comentar sobre os dois: "Que casalzão!", disse um. "Aí, lindos demais", destacou outro. "Que foto!", ressaltou o terceiro.

Veja a foto de Luan Santana com a noiva:

Luan Santana chama atenção ao exibir braços musculosos

Recentemente, Luan Santana compartilhou em suas redes uma sequência de fotos exibindo seus músculos, usando uma camiseta regata preta, que deixavam seus braços torneados a mostra. "Maravilhoso", "Perfeito demais" e "Que gato", foram só alguns dos inúmeros elogios que ele recebeu nos comentários do post.

