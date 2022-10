Luan Santana esbanja estilo e beleza em foto e faz chover elogios: “Deus grego”

O cantor Luan Santana surgiu em suas redes sociais com um look estiloso composto por uma calça rosa e recebeu diversos elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 20h42

Nesta quinta-feira, 27, Luan Santana deixou seus fãs babando ao surgir com um look estiloso em uma foto publicada em seu Instagram.

O cantor apareceu com um look composto por uma camiseta cinza por baixo de uma jaqueta branca e uma calça rosa. Para completar, Luan calçava um tênis de cano alto branco com detalhes em vermelho e azul.

Os fãs do cantor aprovaram o look escolhido e fizeram chover elogios ao noivo de Izabela Cunha. “Gatinho esse menino”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “É gato hein”.

“Vou ter que ler mitologia grega novamente pois esse deus grego eu não conhecia”, brincou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Mas é lindo demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Vem aí?

Nesta semana, o colunista Leo Dias afirmou que a Rede Globo estaria preparando um especial de final de ano com Luan Santana.

De acordo a publicação, está em preparação uma edição especial do programa Som Brasil devido aos 15 anos de carreira do cantor.