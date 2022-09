Luan Santana aposta em terno elegante para participar de show em Nova York: ''Maravilhoso!''

Luan Santana esbanjou beleza e elegância ao usar um terno estiloso durante um show realizado em Nova York

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 14h55

Nesta segunda-feira, 5, Luan Santana (31) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look estiloso que escolheu para participar de um show de Chitãozinho e Xororó, que aconteceu em Nova York, no último final de semana. O cantor publicou uma série de fotos em frente ao seu camarim, esbanjando elegância e beleza com um terno estiloso.

Para a ocasião, o cantor apostou em um terno preto, com uma camisa branca estilosa, além de uma calça com detalhes em xadrez e uma bota super diferente. Ele ainda fez um penteado no cabelo, deixando os seus fios bagunçados.

Na legenda, ele apenas escreveu: "New York, New York".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Maravilhoso!", disse um. "Perfeito!", falou outro. "Que coisa mais linda!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Luan Santana usando um terno estiloso durante um show em Nova York:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana chama atenção ao exibir braços musculosos

Recentemente, Luan Santana compartilhou em suas redes uma sequência de fotos exibindo seus músculos, usando uma camiseta regata preta, que deixavam seus braços torneados a mostra. "Maravilhoso", "Perfeito demais" e "Que gato", foram só alguns dos inúmeros elogios que ele recebeu nos comentários do post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!