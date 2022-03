Lore Improta surge super provocante de look vermelho e Léo Santana reage!

Dançarina Lore Improta surge super provocante com modelito vermelho e marido Léo Santana reage na web!

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 09h50

Um vídeo para lá de poderoso que recentemente foi publicado nas redes sociais de Lore Improta (28) se destacou entre anônimos e famosos.

No Instagram, a dançarina surgiu toda poderosa com um look vermelho justíssimo e bastante provocante, que destaca as suas curvas esculturais.

"Vocês estão preparados para esse carnaval? I’m Coming!", escreveu a famosa que, dentre diversos elogios e reações, recebeu uma mensagem do maridão Léo Santana (33).

"Muito linda, vida!", exaltou o cantor de axé cheio de orgulho da amada que voltará em breve para a telinha. Lore Improta será uma das professoras da próxima edição da Dança dos Famosos, sucesso no programa Domingão com Huck, da Globo.

Confira a beleza de Lore Improta!