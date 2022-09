Lore Improta posa de top coladinho e impressiona a web com o corpão: "Maravilhosa"

Com um look confortável, a dançarina Lore Improta deixou a barriguinha à mostra e impressionou a web ao exibir o corpo definido

Redação Publicado em 15/09/2022, às 08h33

Na última quarta-feira, 14, a dançarina Lore Improta (29) impressionou os internautas ao compartilhar uma série de fotos com um look esportista. Ela posou com uma produção confortável e roubou a cena entre seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Lore Improta compartilhou uma série de fotos nos bastidores de seu vídeo do YouTube. A dançarina arrasou na coreografia de Fala Mal de Mim, de Gusttavo Lima.

Nos registros compartilhados por Lore, ela surgiu com um look confortável, e exibiu seu corpo definido na série de fotos.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores de Lore Improta aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Que corpão", disse uma internauta. "Maravilhosa demais", escreveu outro. "Sempre linda", ressaltou o terceiro.

Confira as fotos publicadas por Lore Improta:

Lore Improta e Leo Santana fazem festinha para celebrar o 11º mêsversário da filha:

Recentemente, Lore Improta e Leo Santana comemoraram mais um mês da pequena Liz, que completou o seu décimo primeiro mês de vida. Para celebrar essa data especial, os artistas organizaram uma festinha especial, toda temática.

É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e publicaram uma série de fotos nas redes, mostrando com detalhes o evento que contou com a temática Tal Pai, Tal Filha, já que Leo e a herdeira estavam com o mesmo look.

