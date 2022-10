Lore Improta eleva a temperatura na web ao posar com look transparente: "Impecável"

Dançarina Lore Improta arrancou elogios de seus seguidores ao mostrar seu look para curtir a noite

Na última quarta-feira, 26, a dançarina Lore Improta (29) arrancou elogios de seus seguidores na web! Em suas redes sociais, Lore mostrou sua produção impecável para curtir o show do maridão, Léo Santana (34), em São Paulo.

Para curtir o show do maridão, Lore Improta apostou em um look impecável, um vestido curtinho preto com detalhes em transparência. Além disso, a dançarina combinou sua produção com uma bolsa grifada e um sapato belíssimo.

E a produção não parou por aí, Lore Improta apostou em uma maquiagem glow poderosa que realçou sua beleza. "Quem vê assim nem imagina que tá com essa make e esse cabelo pronto desde 8 da manhã... Rumbora prestigiar o maridão em Sampa city", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores de Lore Improta exaltaram a beleza da dançarina: "Impecável", disse um. "Sempre linda", ressaltou outro. "Não erra nunca", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Lore Improta:

