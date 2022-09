Lore Improta elege vestido curtinho recortado para curtir show em Fortaleza: "Impecável"

Dançarina Lore Improta surgiu com um vestidinho curto e exibiu o corpão definido com a produção

Na última sexta-feira, 16, Lore Improta (29) marcou presença em um show do cantor Xand Avião em Fortaleza, Ceará, e surpreendeu a web com a sua produção para a noite.

No seu perfil do Instagram, Lore Improta exibiu a produção especial para curtir o show. A dançarina apostou em um vestido curtinho e, claro, surpreendeu a web com sua beleza.

Para o show em Fortaleza, Lore Improta surgiu com um vestido recortado e curtinho, com uma estampa floral. Na produção, Lore também optou por luvas conectadas à peça, e completou o look com uma bolsa estilosa.

E claro, nos comentários da publicação, os seguidores de Lore Improta aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Uma gata", disse um. "Impecável", escreveu outro. "Um monumento", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Lore Improta:

LORE IMPROTA GANHA FESTA SURPRESA EM ORLANDO

Dia de festa para a família Improta Santana! Isso porque, Lore Improta está completando mais um ano de vida e recebeu uma surpresa mais que especial! Curtindo os parques da Disney, em temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a loira ganhou uma festa dos amigos e familiares em seu aniversário de 29 anos, com tema das princesas.

