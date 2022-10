Lore Improta deixa a barriguinha definida à mostra ao posar com look confortável: "Gata"

Dançarina Lore Improta elegeu um look confortável e exibiu a barriguinha definida em diversas fotos

Redação Publicado em 20/10/2022, às 11h24

A dançarina Lore Improta (29) exibiu sua beleza de milhões na web mais uma vez! Em suas redes sociais, Lore compartilhou diversas fotos mostrando seu look para uma gravação e arrancou elogios de seus seguidores.

Em seu perfil do Instagram, Lore Improta compartilhou diversas fotos mostrando seu look para a gravação da coreografia de Eu Gosto Assim, música de Gustavo Mioto e Mari Fernandez.

Para arrasar na dança, Lore Improta elegeu um look confortável em tons terrosos, ela combinou um top com uma calça de moletom e esbanjou estilo.

Nos comentários, os seguidores de Lore Improta aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da musa: "Gata demais", disse um internauta. "Como é linda", ressaltaram outros fãs. "Linda do car##", destacou Leo Santana.

Confira o look de Lore Improta:

Lore Improta mostra detalhes da festa de um aninho da herdeira com Léo Santana

Recentemente, Lorena Improta e Léo Santana não deixaram a data passar em branco e prepararam uma festa luxuosa de um aninho da filha! A pequena Liz completou seu primeiro aniversário no último domingo, 26, e ganhou uma comemoração temática em Salvador.

Em seu feed no Instagram, a dançarina compartilhou sequência de registros exibindo alguns detalhes da festa de um aninho da herdeira para 500 convidados e que contou com a presença de alguns famosos. Na celebração, mãe e filha usaram look com mesmo tecido e estilo na festa.