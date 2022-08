Livre, Bruna Linzmeyer faz topless e mostra corpo ao natural: ''Finalmente''

Atriz Bruna Linzmeyer faz topless em seu hotel em Berlim, na Alemanha, e celebra a liberdade

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h23

A atriz Bruna Linzmeyer (29) usou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10, para compartilhar um momento de liberdade e conforto. De férias em Berlim, na Alemanha, a artista global posou fazendo um topless.

Diretamente do seu hotel na capital alemã, a brasileira posou olhando para a vista do seu quarto, onde está hospedada com a sua namorada, Marta Supernova. De costas, ela mostrou que não tem nenhum problema com a nudez.

"Finalmente, Berlim", escreveu a estrela na legenda ao compartilhar o registro também sem edições.

Aproveitando o verão, a artista está fazendo uma super viagem pela europa e países africanos. Desde o início do mês, ela passou pela Itália, França, Espanha e Marrocos.

Bruna Linzmeyer faz topless em Berlim, na Alemanha, e celebra a liberdade:

